Goianos acertam números da Mega-Sena e faturam bolada; veja quanto

Próximo sorteio será realizado na terça-feira (15) e está acumulado em R$ 45 milhões

Thiago Alonso - 13 de abril de 2025

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A noite deste sábado (13) terminou com um gostinho de felicidade para três goianos, que acertaram os números do concurso 2852 de Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém acertar as seis dezenas principais do sorteio, o valor de R$ 37 milhões foi dividido para os sortudos que cravaram pelo menos cinco números.

Juntos, três moradores de Goiás levaram para casa R$ 185.536,86, sendo que cada um garantiu a bolada de R$ 61.845,62.

A primeira cartela foi sorteada em Abadiânia, a cerca de 36 km de Anápolis. O ganhador realizou uma jogada simples, de apenas R$ 6 reais, na Loteria Abadiânia.

O segundo vencedor, por sua vez, garantiu a grana após fazer uma aposta na Lotérica Sonho Real, no Setor Central de Formosa, município no Entorno do Distrito Federal (DF).

A terceira aposta vencedora em Goiás foi realizada, também com uma jogada simples, na Lotérica Vale do Pedregal, no município de Novo Gama, a 47 km de Brasília.

Confira os números sorteados no concurso 2852 da Mega-Sena: 06 – 22 – 24 – 49 – 53 – 56.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (15), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 45 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa

