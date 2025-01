Goiânia recebe mostra de cinema gospel com entrada gratuita, neste sábado (11)

Curtas foram produzidos a paritr de oficinas que foram realizadas ao longo da semana

Paulo Roberto Belém - 10 de janeiro de 2025

Bastidores das gravações dos curtas-metragens que serão exibidos no festival. (Foto: Divulgação)

Para quem é da comunidade gospel e simpatizantes, uma programação especial de cinema acontece neste sábado (11). É o Projeto ‘Deus, luz, câmera e ação’, que trará sete curtas, sendo apresentados no auditório da Igreja Luz para os Povos, no Setor Parque Amazônia.

A exibição está marcada para as 17h e a entrada é do público é gratuita. Segundo a organização, a iniciativa faz parte da programação do Festival Rhema, considerado um dos maiores eventos de arte cristã do Brasil.

A programação também inclui a apresentação da Mostra Menorah, com trabalhos artísticos na área de dança, música e teatro.

Às 20h30, o público poderá assistir ao musical “Vila Belém”, que relembra a história do nascimento de Jesus com muita fé e cultura goiana.

As atividades da mostra se estende também para o ‘Shopping Cerrado’, que também receberá a Mostra Menorah no sábado (11), das 11h às 14h.

Neste ano, o festival trabalhou o tema “Firmados na Rocha”, contando com cerca de 400 participantes de todo Brasil. O evento trouxe apresentações e 70 oficinas nas áreas da dança, teatro, artes plásticas, música, circo e cinema.

As atividades começaram na última segunda-feira (06) em Goiânia e incluiu, entre as 70 oficinas culturais oferecidas, a capacitação para a produção de curta-metragem. As produções são de comédia, drama, romance, com duração de três a sete minutos.