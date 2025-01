Mais de 70 novas vagas de emprego são anunciadas em Goiás; saiba como se candidatar

Oportunidades são destinadas para atuação em Goiânia e a Região Metropolitana, além de incluir jovens aprendizes e Pessoas com Deficiência (PcD)

Thiago Alonso - 10 de janeiro de 2025

Carteira de Trabalho (Foto:Agência Brasil)

O Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas) anunciou a abertura de 71 novas vagas de emprego, destinadas para a contratações em Goiânia e na Região Metropolitana.

As oportunidades incluem diversas áreas de atuação, sendo a maior parte para serviços gerais e auxiliar de limpeza, além de incluir vagas exclusivas para jovens aprendizes e Pessoas com Deficiência (PcD).

Os interessados podem se inscrever por meio do WhatsApp (62) 3988-3400, enviando o currículo juntamente com o nome completo, endereço, telefone de contato, escolaridade e experiência profissional. Também é possível se candidatar pelo site do instituto, na aba Central de Empregos.

Confira todas as vagas disponíveis:

Porteiro (03)

Serviços Gerais e Auxiliar de Limpeza (55)

Vigilante (02)

Vigia (07)

Zelador (04)

Eventuais dúvidas ou informações podem ser obtidas pelo número de telefone, pelo e-mail [email protected], ou presencialmente, na sede do Iafas, no Setor Sul — atendimento realizado das 07h às 17h, de segunda a sexta-feira.