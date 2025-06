Publicado edital para processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 4,1 mil

Ao todo, são 271 vagas para todos os níveis de formação

Paulo Roberto Belém - 18 de junho de 2025

Carteira de Trabalho e Previdência Social

Foi publicado o edital com todas as informações do processo seletivo da Prefeitura de Trindade, que visa a contratação de 271 profissionais para diversas áreas, pagando, para tal, remuneração de até R$ 4.156,70.

Só para o cargo de Auxiliar de Limpeza e Conservação são 150 vagas. A função exige nível de escolaridade fundamental. Outras 100 oportunidades são para Monitor de Educação Infantil, sendo necessário possuir nível médio de formação.

As demais ofertas estão distribuídas em Auxiliar de Engenharia e Manutenção Predial (20), também com exigência de ensino médio e para Arquiteto (01), sendo necessário nível superior na área.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 24 de junho a 08 de julho, através de duas formas.

Se o candidato optar pelo modelo presencial, o prazo encerra em 1º de julho, das 08h às 11h30 e das 13h30 às 16h, na Secretaria da Casa Civil, situada na Avenida Raimundo de Aquino, n.º 420, Jardim Salvador.

Agora, se for por meio eletrônico, o prazo final de 08 de julho será considerado, bastando enviar toda a documentação em PDF, em um único arquivo, para o e-mail: [email protected].

A Prefeitura ainda divulgou uma forma de os interessados obterem informações adicionais. O contato para tal pode ser solicitado pelo telefone/WhatsApp (62) 3506-7000 ou pelo e-mail: [email protected].

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de experiência profissional e entrevista. Os selecionados, depois destas etapas, estarão aptos a ser contratados para uma carga horária de 40h semanais pelo período de um ano, passível de renovação.

O edital completo da seleção pode ser acessado clicando aqui.

