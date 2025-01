Novo RG tem data de validade diferente para cada faixa etária e é preciso atenção

A partir de agora, o prazo pode variar de acordo com a faixa etária

Pedro Ribeiro - 10 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), conhecida como novo RG, conta com uma diferença importante, o prazo de validade.

Esse prazo, no entanto, varia de acordo com a idade do titular ao emitir o documento.

Essa medida busca garantir a atualização dos dados e maior segurança para os cidadãos.

Novo RG tem data de validade diferente para cada faixa etária e é preciso atenção

Um decreto do Governo Federal, publicado em fevereiro de 2022, estabelece os procedimentos e os requisitos necessários para a emissão da CIN.

Primeiramente, para aqueles que tiraram o documento com menos de 12 anos de idade, a validade da CIN é de 05 anos.

Isso significa que ao atingir essa data, é necessário renovar o documento para garantir que ele continue válido.

Essa determinação é importante, especialmente considerando que as características físicas das crianças mudam rapidamente, tornando essencial a atualização periódica para uma identificação precisa.

Por outro lado, quem tira o novo RG entre os 12 e 60 anos de idade tem um prazo de validade mais longo, de 10 anos.

Essa escolha leva em conta que as mudanças físicas são menos significativas nesse intervalo de tempo, mantendo o documento relevante e eficaz durante uma década.

Contudo, é fundamental estar atento a esse prazo para evitar situações em que o documento esteja vencido, o que pode causar transtornos em viagens ou em processos que exigem apresentação de documentos oficiais.

Para os cidadãos que emitem a CIN após os 60 anos, o decreto estabelece que a validade é indeterminada.

Isso significa que o documento não precisa ser renovado, uma vez que as mudanças físicas ou de informações pessoais são menos frequentes nessa faixa etária.

Essa medida visa oferecer mais praticidade e comodidade para os idosos, garantindo que eles não precisem se preocupar com renovações futuras.

Além disso, é importante ressaltar que a nova CIN também traz outros avanços, como maior segurança contra fraudes e a possibilidade de integração com bases de dados nacionais, facilitando a verificação de informações. Porém, a atenção à validade continua sendo essencial para garantir que o documento esteja sempre apto a ser utilizado.

Portanto, se você já solicitou ou pretende solicitar o novo RG, é fundamental ficar atento ao prazo de validade estipulado. Acompanhar essas informações ajuda a evitar complicações futuras e assegura que você esteja sempre preparado para utilizar seu documento de identidade quando necessário. Assim, o novo RG cumpre sua função de promover maior segurança e praticidade para todos os cidadãos.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!