A astrologia, além de trazer previsões para o futuro, também nos ajuda a identificar traços específicos que cada signo carrega em sua personalidade.

Entre essas características, o ciúme é uma das mais comuns em alguns nativos, e o excesso desse sentimento pode ser explicado através do mapa astral.

Embora seja normal sentir ciúmes em algumas situações, quando ele se torna constante, pode criar conflitos e abalar relações, sejam elas amorosas, de amizade ou até familiares.

Segundo os astros, alguns signos possuem mais chances de serem ciumentos que outros, e saber lidar com esse sentimento é a chave para relações duradouras.

Os signos mais ciumentos e que é preciso ficar atento

1. Escorpião

Escorpião é, sem dúvidas, o signo mais ciumento do zodíaco. Regido por Plutão, o planeta da transformação e intensidade, os escorpianos vivem seus sentimentos à flor da pele.

Além disso, os nativos possuem um forte instinto de posse, e é aí que mora o perigo, afinal, esperam o mesmo nível de intensidade vindo do parceiro.

2. Áries

Áries, conhecido por sua personalidade forte e impulsiva, também pode demonstrar um lado ciumento em suas relações.

Regidos por Marte, o planeta da ação e paixão, os arianos são competitivos e gostam de sentir que ocupam uma posição especial na vida das pessoas que amam.

3. Leão

Leão é conhecido por ser um signo confiante, mas essa autoconfiança pode esconder uma certa insegurança quando o assunto é relacionamentos, e, por isso, são tão ciumentos.

Regidos pelo Sol, os leoninos gostam de ser admirados e desejados, e quando sentem que estão perdendo o protagonismo, podem reagir de forma ciumenta.

4. Câncer

Câncer é um signo emocional e profundamente ligado aos sentimentos, mas essa sensibilidade também o torna vulnerável ao ciúme.

Regidos pela Lua, os cancerianos são extremamente protetores com aqueles que amam, o que no começo pode ser bom, mas que, com o tempo, se torna uma atitude tóxica.

