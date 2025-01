Goiânia é destaque para investimentos imobiliários em todos os perfis econômicos

No segmento de alto padrão, Goiânia conquistou o segundo lugar nacional, com nota de 0,807, ficando atrás apenas de São Paulo

Samuel Leão - 11 de janeiro de 2025

Vista aérea de Goiânia durante a noite. (Foto: Canva)

Goiânia mantém a boa posição como um dos principais polos imobiliários do Brasil, de acordo com o Índice de Demanda Imobiliária (IDI), divulgado no terceiro trimestre de 2024. A cidade foi classificada como uma das mais atrativas para investimentos em todos os padrões: econômico, médio e alto.

Desenvolvido por entidades especializadas como o Grupo Prospecta e o Ecossistema Sienge, o IDI é baseado em variáveis de mercado, incluindo demanda real, dinâmica econômica e oferta de imóveis. No segmento de alto padrão, Goiânia conquistou o segundo lugar nacional, com nota de 0,807, ficando atrás apenas de São Paulo (0,859).

Florianópolis, que subiu várias posições nos últimos trimestres, completa o pódio com 0,748. Já no médio padrão, Goiânia liderou o ranking com 0,794, reforçando a capacidade de atrair investidores. Ele foi seguida por São Paulo e Brasília, respectivamente, com 0,790 e 0,713.

No padrão econômico, voltado para famílias com renda de R$ 2 mil a R$ 12 mil, a capital goiana ficou em quarto lugar, com 0,744, consolidando a posição como uma cidade versátil para todos os tipos de empreendimentos. Nesse âmbito, lideraram a lista as cidades de Curitiba, com 0,883, Fortaleza, que teve 0,858 e São Paulo, com 0,787.

Vale pontuar que a cidade de Anápolis, a cerca de 60km da capital goiana, também figurou na lista de cidades com maior atratividade para imóveis de alto padrão do país. A cidade das antas ficou na 30ª posição, com uma nota de 0,475, sendo assim a segunda melhor cidade de Goiás.

A metodologia do IDI utiliza um modelo matemático que analisa diversos indicadores, como demanda direta, atratividade de lançamentos novos e antigos, e dinâmica econômica. Por exemplo, o indicador de atratividade para novos lançamentos mede o desempenho de empreendimentos nos últimos 12 meses, enquanto o de demanda direta avalia a procura por imóveis através de leads gerados.

Entre os destaques do relatório, está o avanço de Goiânia no segmento de médio padrão, superando grandes centros como São Paulo e Brasília. Esse resultado reflete o crescimento econômico proeminente da cidade. Além disso, a diversificação de empreendimentos e o aumento na qualidade dos lançamentos consolidam Goiânia como um dos principais destinos para investidores que buscam segurança e potencial de valorização.