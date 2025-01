Motorista morre após perder o controle do carro e bater em dois veículos na BR-414

Mesmo com cinto de segurança ele foi ejetado do veículo

Thiago Alonso - 11 de janeiro de 2025

Automóvel ficou completamente destruído com o acidente. (Foto: Divulgação/PRF)

Um motorista de escolta morreu após sofrer um grave acidente nesta sexta-feira (10), na BR-414, trecho de Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O idoso, de 68 anos, era especializado em transporte de cargas superdimensionadas há quase 40 anos e, na ocasião, fazia escolta de um caminhão que carregava uma plantadeira.

A vítima trafegava pelo km 315 da rodovia, quando, por volta das 15h15, em um trecho de curva, perdeu o controle e invadiu a pista contrária.

Assim, o carro acabou por colidir com um caminhão que seguia no sentido oposto e, em seguida, bateu no veículo que ele escoltava.

O impacto foi tão forte que a vítima, mesmo com cinto de segurança, foi arremessada para fora do veículo — o qual ficou completamente destruído.

Socorristas chegaram a se dirigir ao local, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente, realizando investigações preliminares que indicaram que o serviço de escolta havia saído da cidade de Delta, em Minas Gerais, com destino a Palmas (TO).

Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade das autoridades competentes, que darão continuidade ao inquérito.