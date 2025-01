Placa com homenagem a artista coreano chama atenção em Goiânia: “happy birthday”

Samuel Leão - 11 de janeiro de 2025

Outdoor flagrado em Goiânia (Foto: Reprodução/Twitter/X)

Em plena capital de Goiás, onde são comuns outdoors de cantores sertanejos, empreendimentos imobiliários e propagandas de multinacionais, um anúncio se destaca dos demais. Isso porque, ao invés de vender um produto ou divulgar um serviço, a placa simplesmente dá os parabéns para um artista coreano.

Dono de uma legião de fãs, o homenageado em questão Kim Taehyung, músico, lead dancer e vocalista do mundialmente famoso BTS – a boyband de maior sucesso da Coréia do Sul.

Após completar 30 anos, no dia 15 de dezembro de 2024, ele foi lembrado, provavelmente por um fã-clube, a milhares de quilômetros da própria terra natal. Nascido em Gumi-si, ele é conhecido pelo nome artístico V.

Integrante do septeto BTS, ele começou a carreira sonhando em ser saxofonista, até se descobrir no canto. Ele foi o último integrante do público a ser revelado para o público, ainda em 2013.

Ganhou destaque em 2017, após ser o dono do rosto mais bonito do mundo, pelo The Independent Critics. A opinião, pelo jeito, é compartilhada por diversas goianas, apaixonadas pelo charmoso artista.

Na crista da onda do K-pop, ele recebeu o “happy birthday” em solo brasileiro e, segundo internautas, o outdoor em questão não seria a única homenagem. Uma outra usuária do X, antigo twitter, postou: “tem perto de onde eu moro também, bom demais”.