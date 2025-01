Policial Lucas Bandeira faz boletim de ocorrência contra Jordane Mota após ser exposto pela advogada

Militar alega estar sendo vítima de uma campanha de difamação após relacionamento com a profissional ter chegado ao fim

Thiago Alonso - 11 de janeiro de 2025

Jordane e Lucas antes do relacionamento chegar ao fim. (Foto: Reprodução/Instagram)

O policial militar Lucas Bandeira, de 27 anos, registrou um boletim de ocorrência contra a advogada Jordane Mota, de 38, alegando ser alvo de uma campanha de difamação promovida por ela após o término do relacionamento entre os dois.

No documento, obtido pelo Portal 6 neste sábado (11), o militar relata uma série de acusações feitas por Jordane, que, segundo ele, são falsas e têm prejudicado imagem e reputação.

De acordo com o registro, Jordane teria enviado a Lucas um print de um perfil falso no Instagram, que utilizava a foto dele e atribuía a ele uma conversa de cunho sexual com outro homem. Jordane alegou ter recebido o print por meio de outro perfil na rede social.

A partir disso, a advogada teria divulgado diversas acusações contra Lucas, incluindo ser homossexual, garoto de programa, usuário de drogas e traficante.

Jordane também teria afirmado que Lucas lidera uma quadrilha de extorsão que usa o nome da Polícia Militar (PM) para ameaçar homens casados, organiza esquemas de pirâmides financeiras e conta com proteção dentro da instituição.

Além dessas afirmações, ela teria ligado para a mãe de Lucas para repetir o conteúdo divulgado e gravado um vídeo afirmando que ele a ameaçou de morte.

Lucas nega todas as declarações e afirma que os fatos são inverídicos, além de estarem causando danos à carreira dele como policial.

O militar manifestou no boletim o desejo de representar criminalmente contra Jordane, que, por sua vez, declarou nas redes sociais ter solicitado medidas protetivas contra ele.