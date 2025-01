Shopping anuncia programação gratuita de férias voltada para “nerds” em Goiânia

Centro de compras oferece extensa lista de opções de lazer para toda a família

Paulo Roberto Belém - 11 de janeiro de 2025

Programação tem reunido muita gente (Foto: Divulgação)

O Shopping Cerrado, um dos principais centro de compras da região Noroeste de Goiânia, está com uma programação especial para as férias, com espetáculos teatrais, arena de experiência em games e encontro oficial de Pokémon GO. Tudo de forma gratuita.

Na próxima quarta-feira (15), a atração é o Cerrado League Experience, uma arena de experiência em games gratuita e aberta ao público. Realizada em parceria com a Nitroxx Games.

A ação segue até 26 de janeiro, das 12h às 21h, com simuladores de corrida, óculos de realidade virtual, fliperamas, PS5, Nintendo e Xbox Series X, totalizando mais de 1.000 opções de jogos.

Já o dia 25 será marcado por duas atrações. Às 14h, começa o Dia Comunitário Clássico, um evento oficial Pokémon GO. Em seguida, às 17h, o espetáculo “Fazendinha” do grupo Ilumini Personagens Vivos abordará a importância da vida no campo.

Além das atividades gratuitas, o centro de compras tem uma série de atrações fixas. São elas: a Estação Turma da Mônica, Kart, Arena Trampolim, Escape Moove, Cinépolis, Cabine Enigmatrix, Mais Play, Oficina de slime, Stop&Go e Piscina de Bolinhas.

O Shopping Cerrado está localizado na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia. Maiores informações pelo instagram, pelo @shoppingcerrado.