Chocolateria aposta em sabor inusitado para Páscoa com a ‘marca’ do Cerrado

Davi Galvão - 06 de abril de 2025

Ovo sabor pequi é anunciado pela Labarr. (Foto: Divulgação)

Ao longo dos anos, no intuito de inovar e revolucionar, diversas marcas e confeitarias apostaram em ideias ousadas na hora de produzir ovos de chocolate cada vez mais marcantes. Sejam eles de sushi, pudim, tortas ou waffers, muita criatividade já foi posta à mesa.

Porém, desta vez, a Labarr Chocolate de Origem resolveu ir com tudo no cerne da cultura goiana ao lançarem um ovo de páscoa de pequi.

Batizado como Ovo Arara Canindé, é feito com chocolate ao leite 53% cacau de aveia e vem recheado em três camadas de caramelo de cajá, duja de baru e ganache de pequi.

“O pequi é um dos frutos mais tradicionais e autênticos do Cerrado, com um sabor que desperta memórias e sensações únicas. Queríamos trazer essa singularidade para nossos ovos de Páscoa, oferecendo algo realmente exclusivo e que valorizasse a biodiversidade desse bioma que tanto nos inspira”, explicou a co-fundadora da Labarr, Adriana Labarrère.

Vale destacar que o pequi goiano foi declarado patrimônio natural, ambiental e cultural do Brasil. Não é à toa que, no texto da proposta, de autoria da deputada Flávia Morais (PDT-GO), as palavras escolhidas tenham sido claras quanto ao valor que o alimento carrega: “O pequi simboliza não só história de Goiás, mas a história da cozinha do Brasil”

Este ovo exclusivo está disponível no site da Labarr e na loja física da marca, localizada na 710/711 Norte, em Brasília, sendo que a unidade esta aceitando encomendas.