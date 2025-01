Idoso morre após ser atingido por cilindro na UPA da Vila Esperança

Caso ocorreu no final de 2024 e vítima precisou ser encaminhada ao Alfredo Abrahão

Da Redação - 12 de janeiro de 2025

UPA da Vila Esperança. (Foto: Bruno Velasco)

Uma mulher, de 39 anos, procurou a Central de Flagrantes de Anápolis, no início da manhã deste domingo (12), para solicitar a requisição para exame cadavérico em nome do pai, devido às circunstâncias da morte dele.

Segundo a filha, o idoso foi internado no Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, no dia 27 de dezembro, com quadro febril e outros sintomas.

Entretanto, no dia 31 de dezembro, um cilindro de oxigênio teria caído na cabeça do pai dela, provocando a transferência dele para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA).

Contudo, apesar dos esforços médicos, o idoso não resistiu e faleceu durante a madrugada deste domingo (12).

Portal 6 entrou em contato com a assessoria do Instituto Nacional do Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), Organização Social (OS) responsável pela administração da UPA da Vila Esperança, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.

O espaço segue aberto para manifestação.