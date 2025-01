6 erros ao lavar roupas que deixam um cheiro ruim após a lavagem

Mesmo após uma boa lavagem, muitas pessoas enfrentam o mau cheiro, ocasionado por erros simples

Ruan Monyel - 13 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Lavanderia de Plantão Ofc)

Manter as roupas limpas e cheirosas é essencial para todas as ocasiões do dia a dia, mesmo que lavar as peças seja uma atividade trabalhosa e chata.

No entanto, mesmo após uma boa lavagem, muitas pessoas enfrentam o infeliz incômodo de peças com cheiro desagradável.

Isso pode acontecer devido a erros simples durante o processo de lavagem, que, embora pareçam banais, mantêm as roupas com cheiro ruim.

1. Excesso de roupas na máquina

Um dos erros mais comuns é encher a máquina de lavar além da sua capacidade, misturando diversos tipos de peças e tecidos.

Quando as roupas ficam muito compactadas no tambor, a água e o sabão não conseguem circular adequadamente, deixando resíduos de sujeira e odores.

2. Usar sabão ou amaciante em excesso

Pode parecer contraditório, mas exagerar na quantidade de sabão ou amaciante pode ser prejudicial às lavagens.

Quando usado em excesso, o produto pode não ser completamente enxaguado, acumulando-se nas fibras dos tecidos e deixando as peças com mau cheiro.

3. Não limpar a máquina de lavar regularmente

A máquina de lavar, assim como todos os eletrodomésticos, também precisa de cuidados e limpezas regulares.

Com o tempo, resíduos de sabão, amaciante e sujeira acumulam-se no interior da máquina e, quando não são retirados, acabam deixando as peças com fortes odores.

4. Deixar as roupas de molho na máquina por muito tempo

Depois que a lavagem termina, é essencial retirar as roupas da máquina o mais rápido possível e colocá-las para secar.

Afinal, deixá-las no equipamento por muito tempo, ainda úmidas, cria condições perfeitas para a proliferação de mofo e bactérias, que geram odores fortes.

5. Secar as roupas em locais inadequados

A secagem, assim como a lavagem ideal, é uma etapa crucial para evitar o mau cheiro e manter as peças limpas.

Pendurar roupas em locais com alta umidade, baixa ventilação ou pouca luz solar pode fazer com que elas fiquem com mau cheiro.

6. Não retirar as manchas antes de lavar as peças

Por fim, algumas manchas, como suor, alimentos ou outros resíduos, devem ser retiradas antes de colocar as roupas na máquina.

Afinal, esses resíduos podem impregnar sujeiras e odores em outras peças, tornando a lavagem inútil.

