Codego lança edital para empresas interessadas em investir no Daia com descontos de até 75%

Indústrias serão avaliadas por critérios como potencial de geração de empregos, transparência e impacto ambiental

Augusto Araújo - 13 de janeiro de 2025

Imagem aérea de área de expansão do Daia. (Foto: Divulgação/Codego)

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) lançou o edital da segunda etapa para seleção de empresas interessadas em investir nas áreas de expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Os empreendimentos podem receber descontos de até 75% no valor do metro quadrado, conforme a classificação das empresas, após passar por uma licitação.

As concorrentes serão avaliadas conforme critérios estabelecidos pelo Governo de Goiás, como governança, transparência, pesquisa e inovação e sustentabilidade.

Outros parâmetros para análise são o potencial de geração de empregos; adoção de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG); prazo para pagamento das áreas; índice de recuperação de resíduos; entre outros.

O processo licitatório, com a entrega da documentação das indústrias, será realizado no dia 11 de fevereiro, na sede da estatal, localizada no Setor Marista, em Goiânia.

Posteriormente, será feita a análise dos documentos e o resultado será divulgado no site da Codego, com a classificação das empresas participantes.

No total, o espaço possui 1,7 milhão de metros quadrados (m²) para abrigar os empreendimentos e já deve começar a receber indústrias já em 2025.

Além disso, existe a expectativa de que sejam gerados aproximadamente 20 mil empregos diretos e indiretos para o estado.