O pioneirismo da Igreja Católica nas universidades

Com cursos que vão desde o direito e administração, até psicologia e farmácia, entre outros, alcança alto nível de reconhecimento no mercado goiano

Publieditorial - 13 de janeiro de 2025

Universidade Católica de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Quando vemos a organização geral do ensino universitário de hoje, não imaginamos que tudo nasceu do esforço da Igreja Católica em transmitir o conhecimento científico e humanístico através das gerações.

O próprio termo “universitas”, originalmente, se referia a uma corporação de professores e alunos que recebia proteção e reconhecimento eclesiástico. Este sistema educacional evolui de tal forma que plasmou a cultura e a ciência em todo ocidente, e deram origem a universidades como a de Bolonha, Paris e Oxford.

As Pontifícias Universidades Católicas (PUCs) se mantêm sólidas e posicionadas entre as melhores instituições de ensino do mundo. No Brasil, as PUCs, presentes nos grandes centros metropolitanos, são universalmente reconhecidas como polos de inovação, qualidade técnica, valores éticos e robustez acadêmica.

Com o mesmo DNA das PUCs, a Faculdade Católica de Anápolis oferece, a mais de 30 anos, ensino superior de qualidade e segurança acadêmica. Com cursos que vão desde o direito e administração, até psicologia e farmácia, entre outros, alcança alto nível de reconhecimento no mercado goiano.

Portanto, quem busca ensino acadêmico sério e de qualidade, associado a valores éticos e custo acessível, numa estrutura moderna, encontra na Faculdade Católica de Anápolis.

