Placa solidária em bairro nobre chama atenção da população em Anápolis

Proposta de equilibrar as sobras de alguns, com as faltas de outros, desponta como uma declaração de solidariedade

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2025

Placa situada no bairro Jundiaí. (Foto: Samuel Leão)

Uma placa, afixada no bairro Jundiaí, região nobre de Anápolis, propõe uma atitude um tanto incomum aos transeuntes. Posicionada sobre um armário, ela propõe uma união de solidariedade.

Registrada por fotos no sábado (11), ela fica posicionada na fachada de um imóvel, com os dizeres: “Armário solidário. Se puder, deixe, se precisar, leve”.

A iniciativa, que já é difundida em diversos lugares do mundo, como uma forma de ajudar a população em situação de vulnerabilidade social passa a ser implementada no bairro – localidade conhecida também pela forte presença de pessoas sob essa condição.

Sobre a calçada, um armário se destaca, com livros sobre ele e objetos diversos na parte interna. A proposta de equilibrar as sobras de alguns, com as faltas de outros, desponta como uma declaração de solidariedade.

Apesar de ainda desconhecido, o proprietário se propõe a fazer uma gestão dos materiais que ali são depositados, garantindo também que o armário continue no local.