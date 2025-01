Três pessoas morrem em gravíssimo acidente na BR-153

Informações preliminares apontam que o carro estava a serviço da Prefeitura de Alto Horizonte

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2025

Batida aconteceu na BR-153. (Foto: Divulgação/PRF)

Após um automóvel colidir contra uma carreta, na BR-153, três pessoas acabaram não resistindo aos ferimentos e morreram, na madrugada desta segunda-feira (13). O acidente aconteceu na cidade de São Luiz do Norte.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações preliminares apontam que o carro estava a serviço da Prefeitura de Alto Horizonte, transportando passageiros para receberem um tratamento de saúde em Goiânia.

Na altura do km 245, ao se deparar com uma carreta que cruzava a rodovia, o veículo acabou colidindo transversalmente. Com o choque, a parte frontal do carro ficou destruída.

Dois passageiros, que seriam pacientes, e o motorista do carro, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já outros dois, gravemente feridos, foram transferidos para o Hospital Estadual de Uruaçu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou do atendimento do caso, que deverá ser investigado pelas autoridades competentes.