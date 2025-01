6 profissões que tem vagas sobrando e faltam profissionais

Levantamento mostrou quais são as carreiras mais requisitados do momento e que estão com oportunidades para muita gente trabalhar

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2025

Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) reuniu as profissões no mercado de trabalho que estão em oferta de sobra e não acha profissionais capacitados.

1. Soldado

A profissão de soldador está escassa em mão de obra no mercado de trabalho. Assim, este profissional é preparado para unir, cortar ou reparar peças de metal em ambientes como indústria, construção e setor automotivo. Trabalham com material especializado para soldas de alta precisão e qualidade. Salário em média de R$ 3600,00.

2. Tecnólogo em logística de transporte

Outro ramo que está com vagas sobrando no mercado de trabalho. Assim, este profissional é encarregado de planejar, coordenar e gerenciar operações de transporte e distribuição de mercadorias. Ele calcula e otimiza rotas, gerencia os estoques da empresa e o salário gira em média de R$ 4200,00;

3. Mecânico de manutenção de máquinas

O ramo de maquinário pesado está com vagas sobrando para o mecânico de manutenção de máquinas. Assim, é ele quem vai inspecionar, diagnosticar e reparar equipamentos industriais da empresa. Ele está encarregado de assegurar o pleno funcionamento das máquinas durante o expediente. O salário gira em torno de R$ 3300,00.

4. Técnico de vendas

O mercado de trabalho está em busca constante de profissionais qualificados na área e que tenham habilidades de vendas e conhecimentos técnicos para explicar benefícios e funcionalidades dos produtos. Assim, ele atua na comercialização de produtos e serviços, dando suporte especializado aos clientes. O salário gira em média de R$ 4500,00.

5. Técnico em enfermagem

A área da saúde está implorando por técnicos de enfermagem capacitados e bem preparados para prestar cuidados diretos aos pacientes. Assim, eles dão assistência a enfermeiros e médicos na administração de medicamentos e procedimentos clínicos. O salário gira em torno de R$ 2900,00.

6. Montador de veículos (linha de montagem)

Por fim, a indústria está com vagas sobrando para os montadores de veículos que atuam na linha de montagem de fábricas automotivas. Lá ele vai montar peças e componentes para formar veículos completos seguindo rigorosos processos de produção e montagem. Salário médio desta atuação é R$ 3800,00.

