Anápolis tem onda de roubos e homicídios no início de 2025

Também foi observado um aumento a furtos e arrombamentos em estabelecimentos comerciais da cidade

Davi Galvão - 14 de janeiro de 2025

Força Tática deve retomar as atividades já nesta terça-feira (14). (Foto: Bruno Velasco)

Até o dia 14 de janeiro, Anápolis já registrou três homicídios, com a mais recente tendo sido do adolescente Kauã Henrique Rocha da Silva, de apenas de 17 anos, alvejado na noite desta segunda-feira (13). Outro crime menos doloso, mas que preocupa grande parte da população, é o aumento expressivo do quantitativo de roubos tanto em estabelecimentos comerciais quanto em imóveis residenciais, especialmente na região Central e no Bairro Jundiaí.

Em comum, há o reconhecimento do subcomando da Polícia Militar de Anápolis de que o cenário não é dos mais favoráveis – mas que há perspectiva de reversão do quadro nos próximos dias.

Ao Portal 6, o subcomandante do 3°CRPM, tenente-coronel Edmar Araújo, reconheceu a situação, descrevendo o cenário como preocupante. Para ele, parte desse cenário se deve a ausência da Força Tática Municipal, inativa já há duas semanas após ter o contato com a Prefeitura findado.

Composta por 10 viaturas e 30 policiais, o aditivo ainda conta com o apoio do Comando do Policiamento Especializado (CPE) e outros agentes de segurança pública. Conforme o Subcomandante, o diferencial do contrato firmado em 2025 é que este valerá por quatro anos, diferentemente dos anteriores.

“Com o apoio da Força Tática, a gente passa a ter muito mais condições de coibir essas ações criminosas, com patrulhamento ostensivo e abordagens táticas, justamente nas manchas criminais que a gente estuda e vem observando. A presença das nossas equipes nas ruas, por si só, já contribui para o aumento da segurança”, destacou, ao afirmar que o contrato foi assinado nesta terça-feira (14).

Ele destacou que, apesar dos números recentes, Anápolis ainda se configura como uma das cidades mais seguras em todo o estado. Em 2016, foram registrados 195 homicídios – 89,23% a menos quando comparado a 2024.

O Tenente-Coronel explicou que por se tratarem de crimes muitas vezes passionais, não há espaço para prevenção direta por parte da Polícia Militar (PM), mas que com o aumento do efetivo e de ações ostensivas, os números tendem a cair.

Furtos e arrombamentos

O subcomandante também reconheceu o aumento nos casos de furtos envolvendo arrombamentos em estabelecimentos comerciais na cidade, especialmente no final do ano passado e começo de 2025.

Apesar do aumento do policiamento também ser uma vacina para esse tipo de crime, explicou que os casos são bem diferentes – já que arrombamentos são praticados, em grande maioria, por andarilhos e também usuários de drogas, que se concentram na região Central e Jundiaí.

A orientação repassada às forças de segurança é de realizarem as abordagens sempre que diante de comportamentos suspeitos, mas que não há solução fácil para o problema, visto que não se trata apenas de uma questão de segurança pública.

Porém, garantiu que as equipes trabalham em sintonia e com a colaboração da Prefeitura, especialmente em ações sociais, para tentarem lidar com a situação.