Concurso público para todos os níveis e salários de até R$ 12,8 mil tem inscrições prorrogadas; saiba como participar

Com mais de 1,7 mil vagas, certame conta com oportunidades para todas os níveis profissionais

Thiago Alonso - 14 de janeiro de 2025

Fachada da Embrapa. (Foto: Divulgação)

Foi estendido o prazo de inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que conta com 1,7 mil vagas e salários de até R$ 12.814,60.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, e contam com carga horária de até 40h semanais.

Além da remuneração, os selecionados também terão direito a uma série de benefícios, como assistência médica, seguro de vida em grupo, auxílio-transporte, auxílio-alimentação/refeição e auxílio pré-escola.

O concurso foi criado para preencher os cargos de Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico, dentro de diversas áreas de atuação, sendo 719 vagas para ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 vagas para pessoas pretas e pardas (PPPs).

Com a prorrogação, agora, os interessados têm até o dia 17 de janeiro para se candidatar ao certame. As inscrições devem ser realizadas de forma online, por meio do site da Cebraspe, mediante pagamento de taxas que variam de R$ 60 a R$ 170, a depender da vaga desejada.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que devem ser aplicadas no dia 23 de março. Além disso, haverá etapas extras para determinados cargos, com prova discursiva, prova prática, defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa.

Para mais informações, confira o edital.