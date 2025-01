Conheça o cantor coreano que vai desembarcar em Goiânia para celebração especial

Conhecido carinhosamente como "Juninho" pelos brasileiros, Junho tem conquistado admiradores através da voz marcante

Samuel Leão - 14 de janeiro de 2025

Cantor irá se apresentar em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada na Vila Itatiaia, em Goiânia, será palco de uma celebração especial na próxima quarta-feira (15). O evento contará com a participação do cantor gospel católico de origem coreana que tem ganhado destaque na música religiosa. A missa está marcada para as 19h30 e promete emocionar fiéis com uma noite de louvor e espiritualidade.

Conhecido carinhosamente como “Juninho” pelos brasileiros, Junho tem conquistado admiradores através da voz marcante e de performances que combinam música tradicional coreana com sonoridades contemporâneas. Com mais de 173 mil seguidores nas redes sociais, o artista se tornou uma figura querida em eventos católicos e programas de televisão.

Um dos momentos mais especiais da carreira dele foi o encontro com o Papa Francisco, que Chu descreveu como uma experiência única e emocionante. “Meu coração estava batendo tão forte que o tempo de um encontro de sonho passou comigo tão agitado que nem sei do que estou falando, onde estou aqui e o que estou fazendo”, compartilhou ele em uma postagem.

Para o Padre Marcos Rogério, pároco da Nossa Senhora da Assunção, a presença de Junho Chu é uma oportunidade única para os fiéis de Goiânia. “É uma alegria recebê-lo em nossa paróquia. Ele traz uma mensagem de esperança e fé que toca o coração de todos, independentemente da língua ou cultura”, afirmou o sacerdote.

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção é uma das mais tradicionais da Vila Itatiaia e se destaca por celebrações animadas e envolventes. Fundada em 1992, a igreja se tornou um ponto de encontro para a comunidade católica local, oferecendo missas, grupos de oração e ações sociais.

Junho Chu, além de cantor, é também compositor e missionário, dedicando a vida a evangelizar por meio da música. Apesar de ainda não ser fluente em português, possui a capacidade de emocionar o público e transcender barreiras linguísticas.

O evento na paróquia é esperado com grande expectativa pelos fiéis, que terão a oportunidade de vivenciar um momento de adoração e louvor ao som das canções do artista. A missa será aberta ao público, e a paróquia orienta os interessados a chegarem cedo para garantir lugar.