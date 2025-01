Novos pontos de “Direita Livre” são liberados em Goiânia; veja quais

Projeto do prefeito Sandro Mabel (UB) possibilita que motoristas 'furem' semáforos em locais específicos da capital

Thiago Alonso - 14 de janeiro de 2025

Conversões podem ser realizadas somente em algumas localidades. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Começaram a funcionar, nesta terça-feira (14), novos pontos do “Direita Livre”, projeto do prefeito Sandro Mabel (UB) que visa liberar a faixa para conversões, sem a necessidade de aguardar por semáforos.

Agora, a nova regra também será aplicável aos pontos localizados na Avenida T-7 com Avenida C-4, Avenida Independência com Rua Contorno, Avenida Independência com Rua 6ª, Avenida 3ª Radial com Rua 1015 e Avenida Pires Fernandes com Avenida Tocantins.

Na quarta-feira (15), a previsão é de que mais três locais sejam liberados, sendo eles a Avenida Milão com a Rua das Orquídeas, Avenida T-9 com a Rua Flemington e a Avenida T-9 com a Avenida Afonso Pena.

Atualmente, os motoristas de Goiânia já podem fazer a manobra nos cruzamentos da Avenida T-7 com a Avenida C-4 (Jardim América); Avenida Pires Fernandes com a Avenida Tocantins (Setor Aeroporto); Avenida Independência com a Rua do Contorno (Setor Central); e na Avenida 3ª Radial com a Rua 1.015 (Setor Pedro Ludovico).

Regras

Mesmo com a liberação, algumas regras ainda devem ser seguidas para manter a trafegabilidade do trânsito, além da segurança de pessoas que passam pelos locais.

Dentre as normas está a necessidade de conferir a sinalização, visto que a conversão livre à direita só deve ser feita onde houver este indicativo, mesmo com o sinal fechado.

Segundo a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), a manobra não pode ser realizada em pontos em que o caminho está obstruído, além de definir a prioridade sempre aos pedestres e aos ciclistas.

Estes, por sua vez, devem ficar atentos ao realizar a travessia nestes locais, sempre acenando antes de atravessar, visto que possuem a preferência.

Novos pontos estudados

Ainda de acordo com Sandro Mabel, a conversão livre à direita deve ser liberada em outros pontos de Goiânia nas próximas semanas, totalizando mais de 180 localidades em apenas quatro meses.

O chefe do Executivo Municipal também pontuou que as alterações devem ser aplicados em 300 outros locais, sendo que algumas deles já foram anunciados. Confira: