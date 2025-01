Fuga Louca: Imagens mostram perseguição a Ford Belina em Anápolis

Relíquia foi roubada e por não conseguir engatar a ré, suspeito foi alcançado pela polícia com facilidade

Paulo Roberto Belém - 15 de janeiro de 2025

Perseguição terminou no Bairro Recanto do Sol, região Norte de Anápolis (Foto: Captura)

O roubo de uma Ford Belina nesta terça-feira (14) em Anápolis chamou a atenção porque o suspeito pelo crime, um jovem, de 21 anos, não teria conseguido engatar a marcha ré do veículo, provocando a chegada rápida da polícia que o perseguiu até ser preso em flagrante.

Mas antes da fuga, o acompanhamento do veículo roubado foi realizado com celeridade e imagens foram divulgadas nesta quarta-feira (15), registrando a perseguição pelas ruas da região Norte.

A sequência dos registros mostram o carro de modelo emblemático em alta velocidade. Primeiro, o suspeito utiliza a área de um posto de combustíveis parra uma manobra arriscada, com os militares na cola.

Em seguida, em alta velocidade, acessaram uma das vias principais do bairro Recanto do Sol, sentido à outra via comercial, onde a “belinona” faz uma conversão abrupta à esquerda, sendo que um outro veículo, que não tinha a nada a ver com a situação, teve que desviar de um choque com o perseguido e as viaturas.

A imagem seguinte revela o desfecho da situação, resultando na abordagem e prisão do jovem, em frente a um estabelecimento comercial. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis e foi enquadrado pelo crime de roubo.

A notícia boa é que durante a perseguição ninguém ficou ferido, apesar das manobras arriscadas que o suspeito empreendeu durante a fuga.

Já o veículo foi devolvido à vítima, um idoso de 74 anos, proprietário da relíquia automobilística.