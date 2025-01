Hélio Araújo é nomeado para trabalhar no gabinete de Márcio Corrêa

Ex-vereador se junta a Amilton Batista, pai do deputado estadual Amilton Filho na função

Pedro Hara - 15 de janeiro de 2025

Vereador Hélio Araújo. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Presidente municipal do PL em Anápolis e derrotado na última eleição para vereador, Hélio Araújo foi nomeado para trabalhar no gabinete do prefeito Márcio Corrêa (PL).

O decreto com o nome de Hélio foi publicado na edição desta terça-feira (14) do Diário Oficial do Município (DOM).

Ele se junta no posto a Amilton Batista, pai do deputado estadual Amilton Filho (MDB), que foi nomeado para o mesmo cargo na edição da última segunda-feira (13) do DOM.