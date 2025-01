Idoso que teve a Ford Belina roubada em Anápolis já foi secretário e é figura conhecida na cidade

Caso ganhou grande repercussão após Portal 6 noticiar o ocorrido. Em entrevista, Chico Rosa deu mais detalhes

Paulo Roberto Belém - 15 de janeiro de 2025

Francisco Rosa comprou Ford Belina em 1990 e confirmou ser um “item de estimação” (Foto: Reprodução)

O caso da Ford Belina roubada e recuperada em Anápolis ganha um novo capítulo. O Portal 6 conversou com exclusividade com o proprietário do veículo. Francisco Rosa é uma figura conhecida na cidade. Advogado, ele já foi secretário da área social do município.

Rosa confirmou que o veículo trata-se de um item de estimação. Comprado na concessionária da marca, o veículo foi adquirido há quase 35 anos. “Em 1º de abril de 1990. Eu já estava prestes a solicitar a chapa preta, pois tem 98% de originalidade com 274 mil quilômetros rodados em um motor nunca trocado”, detalhou.

Ele confirmou que o episódio aconteceu após sair da unidade do Sine, localizada na Avenida Senador José Lourenço Dias, no Centro, e que atravessou a rua indo até onde o veículo estava estacionado, nas vagas em formato de escama ao lado da Praça Deputado Abílio Wolney.

“Isso eram 16h. O cara me encarou com a faca, anunciando o assalto e eu pensei ser uma brincadeira. Disse: ‘beleza, o que o senhor quer’? Isso comigo já dentro do carro”, narrou, dizendo ter sido “muito cortês” com o suspeito, citando que poderia evitar o roubo porque o jovem estaria “perturbado”.

Só levou o carro

Ele disse estar com itens de valor, como smartphone, relógio e anel de formatura, itens de valor, que foram desconsiderados. “Atendi o pedido e sai do carro, me direcionando à Subsecretaria de Educação”, disse.

O “não saber engatar a ré da Belina” foi narrado pela vítima. “Demorou uns dois minutos para tirar ele de ré”, contou.

Rosa emendou mencionando que, após acionar a polícia, pediu em oração para que tudo acabasse bem. “Pensei: vai deixar o carro em algum lugar. Este carro não é encomendado. Pedi que ele (o suspeito) fosse preso e que ninguém se ferisse”.

Perseguição

Sobre a perseguição que resultou na prisão do suspeito, Chico Rosa, como gosta de ser chamado, fez um agradecimento à polícia. “Estou bem, a polícia está bem e o suspeito está retido. Quero agradecer a PM de Anápolis que foi sem igual. Agiram com firmeza”, destacou.

Sobre a Belina que sofreu avarias durantes a fuga, Chico Rosa disse que já sabe aonde vai levar o veículo para voltar à originalidade. “Vou ter de ir a um bom funileiro para consertar o estrago. Nesse caso, lanterneiro não dá conta”, confidenciou.