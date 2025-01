Imagens impressionantes mostram alagamento, rastro de destruição e motoristas se arriscando durante temporal em Goiânia

Precipitações atingiram grande parte da capital, resultando em várias vias obstruídas

Thiago Alonso - 15 de janeiro de 2025

Avenida 87 foi tomada por enxurradas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A tarde desta terça-feira (14) foi marcada por grande volume de chuva, após temporal atingir Goiânia, resultando em enxurradas, alagamentos e estragos em várias regiões.

Uma dessas situações ocorreu na Marginal Botafogo, que ficou inundada após o córrego transbordar, invadindo a via, em meio a fortes correntes d’água em todo o perímetro. Esta ocorrência acabou impossibilitando que motocicletas e carros continuassem o trajeto, enquanto uma pessoa ficou ilhada embaixo da ponte que passa pelo local.

Outro registro compartilhado pelo O Popular mostrou quando uma mulher tentou salvar um carro preso no alagamento da via expressa, empurrando-o sozinha, enquanto o veículo acabava indo em direção à parede. A situação foi resolvida momentos depois, quando um grupo de homens tentou auxiliar a motorista.

Ainda no mesmo dia, parte do muro de contenção da Marginal acabou cedendo, desabando em um ponto em uma região próxima à Avenida Fued Sebba. Devido aos riscos, o trânsito precisou ser desviado para o Centro Popular de Abastecimento e Lazer (Cepal).

As ocorrências, no entanto, não se limitaram à localidade, sendo vistas também na Avenida 87, próximo ao Clube dos Oficiais, no Setor Sul. No local, carros lutaram contra a força da enxurrada, enquanto árvores foram derrubadas, causando muitos danos.

A chuva também alagou a Avenida Anhanguera, no Setor Central, deixando parte das vias da região afetada por enxurradas. Apesar disso, não foram identificados maiores problemas nas proximidades.