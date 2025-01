Pais já podem consultar se filhos conseguiram vagas em creches e escolas de Anápolis; saiba como

Processo é referente aos cadastros feitos no último ano. Novas inscrições abrem nos próximos dias

Natália Sezil - 15 de janeiro de 2025

Confirmação pode ser feita nesta quinta-feira (16). (Foto: Divulgação)

Pais, mães e responsáveis que cadastraram crianças em creches e escolas da Rede Municipal de Educação no final de 2024 podem confirmar se o estudante foi contemplado nesta quinta-feira (16), em Anápolis.

O responsável pode consultar a informação online ou presencialmente. No primeiro caso, é necessário checar o e-mail ou acessar o cadastro feito no Portal da Educação.

A informação também pode ser buscada no local selecionado no momento da inscrição, onde é possível confirmar se o nome da criança está entre os selecionados.

Após a confirmação, a matrícula do aluno deve ser realizada seguindo as instruções das unidades. A Prefeitura de Anápolis ressalta que esse processo é referente aos cadastros realizados no último ano.

Quanto às novas inscrições na rede municipal, a Prefeitura confirmou que o prazo tem início na próxima segunda-feira (20).