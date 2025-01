Homem morre no Hugo oito dias após cair de andaime em Senador Canedo

Vítima chegou a ter alta médica, mas precisou voltar ao hospital após sentir fortes dores

Natália Sezil - 16 de janeiro de 2025

Celso Limirio Gonçalves estava internado em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem teve a morte constatada nesta quinta-feira (16), oito dias após cair de um andaime enquanto trabalhava em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia.

A vítima foi identificada como Celso Limirio Gonçalves, de 59 anos, que era natural da capital.

No momento do acidente, no dia 08 de janeiro, ele estaria trabalhando com solda em uma estrutura metálica na empresa em que trabalhava.

Após o ocorrido, o homem teria sido encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Segundo relatado às autoridades, ele chegou a ter alta médica, mas teria retornado com fortes dores.

O falecimento foi confirmado pela equipe médica na tarde desta quinta-feira (16), e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia.