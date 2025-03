Muita maconha e shampoo antiqueda: veja os detalhes de operação que fechou laboratório em bairro nobre de Goiânia

Quatro pessoas foram presas após polícia desarticular esquema complexo que atuava há aproximadamente cinco anos

Natália Sezil - 20 de março de 2025

Esquema envolvia shampoo antiquedas feito de cannabis. (Foto: Divulgação)

Após cinco anos cultivando maconha, transformando-a em óleo e shampoo antiquedas, e comercializando-os pela internet para todo o Brasil, quatro pessoas foram presas em Goiânia, nesta quinta-feira (20).

Investigações que tiveram início por uma interceptação pelos correios, de encomendas contendo frascos de óleo de maconha, culminaram na “Operação Oil Green”.

Foi por meio disso que a Polícia Civil (PC) realizou cinco mandados de busca e apreensão em um apartamento no Setor Bueno, bairro nobre da região Sul da cidade.

No local, as autoridades encontraram duas estufas com diversos pés de cannabis sativa, junto a frascos, rótulos, produtos já prontos para a venda e outros objetos que indicavam que o local funcionava como um “laboratório”.

Além do plantio e cultivo da planta, a residência também era espaço de manipulação, envasamento e produção de derivados.

Óleo e shampoo antiquedas eram vendidos online com a promessa de que tratariam diversas doenças, sem qualquer tipo de autorização ou controle de órgãos sanitários. Cada unidade desse suposto “tratamento alternativo” era vendida por R$ 300.

Vale ressaltar que, embora o cultivo de maconha seja proibido no país, alguns casos específicos recebem autorização do Poder Judiciário para o uso da planta para fins terapêuticos e medicinais.

Essa autorização judicial era utilizada por uma das investigadas como parte do esquema – sendo a permissão revertida para o comércio dos produtos derivados da planta, em vez do uso.

A investigação continua sob responsabilidade da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC), para identificar outras pessoas que eventualmente tenham participação no esquema.

