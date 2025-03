Equatorial distribuiu mais de R$ 230 mil em prêmios para clientes: veja lista em Goiás

Promoção da empresa se encerra já neste mês de maio, mas ainda é possível se inscrever e concorrer a prêmios de até R$ 25 mil

Davi Galvão - 27 de março de 2025

Fachada da Equatorial Energia Goiás, no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Emilly Viana / Portal 6)

Com mais de mil clientes já tendo sido premiados e um total de R$ 236.850 distribuídos, a promoção Energia em Dia, da Equatorial Goiás, está prestes a completar um ano e os consumidores ainda podem se inscrever para concorrerem.

A iniciativa busca incentivar o pagamento pontual das contas de energia, beneficiando consumidores que mantêm as faturas em dia. Com sorteios mensais e prêmios entre R$ 150 e R$ 25 mil. A ação é uma forma da empresa combater a inadimplência nos pagamentos.

“A promoção Energia em Dia tem sido um sucesso em Goiás. Além de premiar consumidores, a iniciativa contribui para a conscientização sobre a importância do pagamento regular das faturas, o que impacta diretamente na manutenção e expansão dos serviços prestados”, destacou o gerente de Experiência com Cliente da Equatorial Goiás, Hugo Leandro.

Os interessados devem se cadastrar no site oficial da promoção e manter as contas em dia antes de cada sorteio.

Os nomes dos ganhadores são divulgados no site da promoção em até dez dias úteis após cada sorteio. Veja lista completa aqui. A promoção segue até 31 de maio de 2025, com sorteios mensais até essa data. Vale destacar que o grande prêmio de R$ 25 mil será também no mês de maio.

Por fim, é importante ressaltar que apenas o titular da conta pode participar do sorteio.