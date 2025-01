Jovem viraliza ao pedir carro por aplicativo e se deparar com motorista inusitado: “Goiânia em 1987”

Comentário acerca do acidente gerou polêmica nos comentários, enquanto outros seguidores riram da coincidência

Thiago Alonso - 16 de janeiro de 2025

Nome do motorista chamou atenção. (Foto: Reprodução/X)

O incidente radioativo envolvendo Césio-137 se tornou um dos acidentes mais conhecidos do Brasil e do mundo, indo muito além dos moradores de Goiânia e das vítimas atingidas na época.

Foi com essa memória nada positiva que um jovem viralizou no X (antigo Twitter), ao pedir um carro por aplicativo na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

O que ele não esperava era se deparar com um nome super familiar — e um tanto quanto sensível para algumas pessoas — ao verificar as informações do motorista que dirigia o veículo.

Na publicação, que já soma mais de 203 mil visualizações, Pedro Henrique Tunes (@pedrohenriquetunes) compartilhou uma imagem em que diz: “Césio chegou. Vá até o local de partida”.

Na legenda da postagem, o jovem brincou ao comparar o nome do trabalhador com o incidente ocorrido na capital goiana: “Goiânia em 1987”.

Rapidamente, a imagem viralizou, e não demorou muito para que os internautas fizessem piadas com o registro.

“Que horror, mas dei boas risadas”, comentou um seguidor.

“Aí complica, rapaz”, disse outro, aos risos.

“Inclusive passei em frente ao local e me lembrei desse meme neste exato momento”, comentou outro internauta.