Mais da metade dos brasileiros não votaria de jeito nenhum em Gusttavo Lima para Presidente do Brasil, aponta Paraná Pesquisas

Cantor manifestou desejo de concorrer ao Executivo Federal no ano que vem

Pedro Hara - 16 de janeiro de 2025

Cantor Gusttavo Lima durante show. (Foto: Milene Maria Soares Cardoso/Thenews2/Folhapress)

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta quarta-feira (15), um levantamento sobre o potencial eleitoral do cantor Gusttavo Lima, que manifestou, no início de 2025, o desejo de concorrer à Presidência da República.

Entre os 1.056 entrevistados, 50,6% afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum para presidente, 31,6% disseram que poderiam votar no Embaixador, enquanto 9,4% declararam que com certeza escolheriam o artista.

Além disso, 6,1% não conhecem Gusttavo Lima o suficiente para opinar, e 2,4% não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Quando questionados sobre a possibilidade de o cantor ingressar na política, 65,7% se mostraram contrários, enquanto 27,8% demonstraram simpatia à ideia.

O total dos que não souberam ou não quiseram responder foi de 6,5%.

Gusttavo Lima tem maior aceitação no Nordeste

Entre os que afirmaram que com certeza votariam em Gusttavo Lima, 10,9% estão localizados na região Nordeste do Brasil. Em seguida, está a região Sudeste, com 10,2%.

Nas regiões Norte e Centro-Oeste, o Embaixador conta com 9,2% de eleitores fiéis, enquanto a aceitação é menor na região Sul, com apenas 4,3%.

Quanto à ideia de Gusttavo Lima entrar para a política, 33,4% dos favoráveis estão no Nordeste, 33% no Norte e Centro-Oeste, 24,8% no Sul e 23,5% no Sudeste do país.