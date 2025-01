Placa em sex shop chama atenção com “aviso sério” para os clientes

Mensagem fixada na grade da prateleira de uma loja chamou a atenção e viralizou nas redes sociais

Magno Oliver - 16 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Reprodução Instagram)

Existe um ditado na vida do brasileiro que é muito verdadeiro e diz o seguinte: “se tem placa, tem história”. Quem já viu alguma por aí sabe bem que é a mais pura verdade.

Assim, o registro de uma placa com bastante humor e regras fixadas na grade da prateleira de uma loja de sex shop viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um simples mural com um pequeno aviso, acabou se tornando uma cena humorada que ganhou olhares e atenção dos clientes do lugar. A placa acabou chamando atenção até mesmo de quem passava na porta do local.

A história foi parar nas redes sociais e os internautas se surpreenderam com o recado curto e direto que o estabelecimento quis dizer.

Placa em sex shop chama atenção com “aviso sério” para os clientes

Uma placa fixada na prateleira de um estabelecimento de produtos sexuais trouxe um aviso que chamou a atenção das pessoas. O recado fixado na grade causou várias reações entre os internautas.

Na imagem publicada nas redes sociais, o aviso aparece em tela grande, com uma frase bem sucinta e direta para os clientes.

Havia na placa dois tipos de mensagem. A primeira era o pedido para que os clientes não brincassem de bater uns nos outros com os consolos à venda. Já na última parte da mensagem dizia que o aviso era muito sério e para ninguém levar na brincadeira.

“Por favor, não batam nas pessoas com os pintos (de borracha). (Aviso sério)”, finalizou o texto.

