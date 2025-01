Governo de Goiás anuncia novo processo seletivo com salários de R$ 5,5 mil; saiba como se inscrever

Vagas são destinadas para profissionais de nível superior, e contam com uma série de benefícios

Thiago Alonso - 17 de janeiro de 2025

Carteira de Trabalho e Previdência Social. (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Turismo, anunciou um novo processo seletivo a fim de preencher cinco novas vagas, com salários de R$ 5,5 mil, além de vale alimentação de R$ 500.

Ao todo, são ofertadas quatro vagas para turismólogos, e uma vaga para profissional de produção de eventos.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 23 de janeiro e 06 de fevereiro pelo Portal de Seleção do Governo de Goiás. É necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 50.

É necessário cumprir alguns requisitos, como o diploma de curso superior para ambos, além de comprovar experiência profissional na área por, no mínimo, um ano. Também há a exigência de disponibilidade para viajar, assim como a carteira de habitação na categoria B.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular, além de uma etapa extra com entrevista. O processo seletivo também resultará na formação um Banco de Habilitados, no qual os concorrentes com melhor pontuação serão selecionados.

Para mais informações, confira o edital.