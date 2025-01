Onde assistir Flamengo x Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca neste domingo (19)

Partida irá ocorrer às 21h, na Arena Castelão, localizada em São Luís (MA)

Augusto Araújo - 17 de janeiro de 2025

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (19). (Foto: Divulgação/ Flamengo / Nova Iguaçu)

Ainda sem conseguir vencer em 2025, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo (19), pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

A partida irá ocorrer às 21h, na Arena Castelão, localizada em São Luís (MA).

No último confronto, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Madureira, em jogo disputado no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

O Mengão saiu na frente com Thiaguinho, aos 20 minutos do segundo tempo. Contudo, já nos acréscimos, Marcelo Alves deixou tudo igual ao cobrar uma penalidade marcada aos 49 minutos da etapa final.

Assim, o Flamengo conquistou o primeiro ponto no Campeonato Carioca e se encontra na 9ª colocação.

Já a “Laranja Mecânica” manteve a invencibilidade após vencer o Sampaio Corrêa por 1 a 0. Com um jogador a menos em campo desde os 15 minutos do segundo tempo, a equipe conseguiu os três pontos após Philippe Costa converter uma penalidade (aos 24 minutos).

Dessa forma, o Nova Iguaçu é o 3º colocado, com 4 pontos conquistados nos dois jogos disputados.

A Band fará a transmissão ao vivo do confronto, pela TV aberta. Já pelos canais a cabo, o Premiere também apresentará a partida.

Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, pelo chat do site Placar UOL e pelo Globo Esporte.