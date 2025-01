Homem furta fiação para pagar dívida com traficante e tenta dar fuga pulando pelos telhados

Movimentação suspeita foi notada por um vigilante que reside no mesmo endereço

Samuel Leão - 18 de janeiro de 2025

Cabos que estavam sendo furtados. (Foto: Reprodução)

Dois homens foram flagrados retirando fios de cobre e alumínio de um galpão desativado na Rua 1º de Maio, em Anápolis. Após serem descobertos, um deles ainda tentou fugir pelos telhados, mas acabou sendo capturado. O caso aconteceu na manhã deste sábado (18).

A movimentação suspeita foi notada por um vigilante que reside no mesmo endereço. Alertado por ruídos no galpão, ele verificou a situação acompanhado de um pedaço de madeira para se proteger.

Ao se deparar com os dois suspeitos enrolando fios, deu um grito que os fez tentar fugir, mas ambos foram detidos pelo vigilante, com auxílio de vizinhos, até a chegada da guarnição policial.

Ao perceber a chegada da viatura, um dos suspeitos escalou uma escada deixada no local, quebrou uma janela e pulou de uma grande altura, iniciando uma fuga cinematográfica pelos telhados da vizinhança. A ação mobilizou reforços da polícia e chamou atenção de moradores, que observaram o homem saltando muros e transitando por coberturas de residências e galpões.

Após um cerco policial, o fugitivo foi avistado nas proximidades de uma empresa, onde tentou se esconder. Ele acabou detido no saguão do prédio, após ser imobilizado pela equipe. A ação contou com a colaboração de uma funcionária da instituição, que testemunhou o desfecho.

Interrogados pela polícia, os suspeitos admitiram que o furto foi motivado por dívidas com traficantes locais. Segundo relatos, ambos pretendiam vender os fios e utilizar o dinheiro para quitar pendências relacionadas ao consumo de drogas.

Os dois homens foram conduzidos à Central de Flagrantes para os procedimentos legais. Nenhum dos envolvidos ficou ferido, e o caso segue em investigação para identificar outros possíveis envolvidos.