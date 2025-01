Homem viraliza ao voltar para Goiânia depois de 20 anos e se perder na rodoviária

Goiano brincou ao revisitar local conhecido da infância, o qual ele disse estar totalmente diferente

Thiago Alonso - 18 de janeiro de 2025

Homem se surpreendeu ao ver a nova rodoviária. (Foto: Reprodução/TikTok)

Imagine retornar a um local familiar após 24 anos? Essa experiência nostálgica foi vivida por um homem que, em pleno 2025, teve a chance de revisitar a rodoviária de Goiânia.

O registro, que já acumula mais de 95 mil visualizações e quase 2 mil curtidas, foi publicado por Aguinaldo Milton (@a.guinaldo_otero_oficial) no TikTok.

Na publicação, o goiano, que há anos vive em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, mostrou-se surpreso ao visitar o famoso terminal de ônibus da capital.

No vídeo, Aguinaldo brincou ao contar que se perdeu no local, que está muito diferente de como o encontrou da última vez que esteve lá.

“Quando eu cheguei aqui ainda rodava Windows 98, já mudou um pouco”, disse, ironizando a situação.

Não bastasse isso, o homem também ficou impressionado ao descobrir que o antigo terminal agora é o Araguaia Shopping.

“Aqui tem um shopping, parabéns pela capital. Aqui tem quatro entradas, mas acho que me perdi depois de andar. Não sei mais onde estou”, brincou.

Nos comentários, seguidores do goiano riram da publicação.

“Eu que sou daqui de Goiânia também me perco, as saídas são iguais”, disse um internauta.

“Toda vez que vou aí nunca saio no mesmo lugar que entrei. Sempre dou uma boa volta pra achar a saída que quero”, riu outra.