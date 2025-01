Pirenópolis tem mercado imobiliário agitado e momento de inversão de moradia; entenda

Em vez de simplesmente passar um final de semana na cidade turística, pessoas já cansadas dos centros urbanos passaram a residir de vez no interior

Davi Galvão - 18 de janeiro de 2025

Cada vez mais pessoas tem tornado Pirenópolis a residência primária. (Foto: Raquel Pinho)

Buzinas, tráfego, superlotação. A vida cosmopolita, apesar de algumas facilidades, também traz com ela diversas “dores de cabeça”. Não é à toa que, para fugir dessas mazelas, quem tem condições financeiras optou por, ao longo dos anos, buscar refúgio no interior e em cidades mais tranquilas.

Porém, um movimento bem incomum vem sendo observado em Pirenópolis, onde em vez de simplesmente passar um final de semana ou poucos dias na cidade turística, pessoas já cansadas dos centros urbanos inverteram a lógica do processo e passaram a residir de vez no interior.

O diretor da unidade URBS Pirenópolis, Daniel Sales, explicou que a cidade se destaca por contar tanto com opções para momentos de descanso e lazer, quanto para morar.

“Está acontecendo aqui a inversão da primeira moradia. Muitas pessoas estão morando aqui e tendo um ponto de apoio nas capitais, muito porventura do trabalho híbrido, isso ajuda muito. A pessoa quer viver num local com melhor qualidade de vida, mais ar puro, mais tranquilidade. E uma boa consultoria imobiliária é fundamental para ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão”, salientou.

Entretanto, apesar dessa mudança na dinâmica, a maioria desses imóveis que serão lançados terão o perfil de segunda moradia e, para os clientes com receio de ficarem com um espaço ocioso quando não utilizado, também deu um conselho.

“A locação por temporada é uma opção de negócio que a gente oferece para quem quer ter uma segunda moradia, porque isso faz com que a pessoa não fique com o imóvel ocioso. A ociosidade é que traz despesas. Nas semanas em que a pessoa não utiliza, ela tem essa opção de fazer a locação por temporada. Isso ajuda a pagar os custos e até gerar rendimentos também, pagando o próprio investimento naquele imóvel que, no final das contas, se torna em patrimônio ao longo do tempo para as famílias”, finalizou.