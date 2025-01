Jovem sobe de moto na passarela de pedestres da BR-153 e dá fuga nos policiais, mas é “dedurado” pelo pai

Viatura chegou a se acidentar ao tentar perseguir o suspeito, que acabou sendo preso posteriormente

Davi Galvão - 19 de janeiro de 2025

Viatura se envolveu em acidente durante a perseguição. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 19 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) em Aparecida de Goiânia, na noite deste sábado (18), após fugir de uma abordagem enquanto pilotava uma motocicleta. Durante a perseguição, a viatura se envolveu em um acidente com outro automóvel.

A equipe policial relatou que, durante patrulhamento de rotina, pela Avenida Independência, no Setor Serra Dourada, avistaram uma moto, trafegando no mesmo sentido.

Ao perceber a presença das autoridades, os policiais relataram que o jovem passou a realizar manobras perigosas, chegando a empinar o veículo em uma só roda.

Foi dada ordem de parada, mas o motociclista empreendeu fuga, desrespeitando diversas normas de trânsito e furando sinais vermelhos. Ao chegar na BR-153, ele ainda invadiu, em alta velocidade, a passarela destinada a pedestres.

Foi neste momento que os policiais precisaram frear e a viatura derrapou, perdendo o controle e colidindo contra um Ônix, que vinha sentido Aparecida-Hidrolândia.

Com o acidente, o jovem conseguiu despistar as autoridades. Porém, os policiais buscaram no sistema a placa da motocicleta e encontraram um endereço cadastrado.

Lá chegando, foram recepcionados pelo pai do motociclista, que ligou para o filho, que no momento estava na casa da namorada.

O jovem então compareceu ao local, sem a moto, tendo de ir novamente até a casa da companheira para apresentar o veículo às autoridades.

A PM também descobriu que o rapaz não tinha sequer Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante dos fatos, ele foi encaminhado até a Central de Flagrantes e ficou à disposição do Judiciário.