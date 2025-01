O jeito certo de guardar o queijo mussarela na geladeira para ele não grudar

Com um item que você tem em casa, dá para organizar melhor e prolongar a validade desse frio por mais tempo

Magno Oliver - 19 de janeiro de 2025

Não importa se é no café da manhã, por cima do arroz, no almoço, no pão do lanche da tarde, a mussarela é o frio mais queridinho para esses momentos de alimentação.

Assim, muita gente acaba comprando em grandes quantidades no mercado, só que não se atenta para um perigo frequente: perder a qualidade muito rápido pela forma que foi armazenada na geladeira.

Dessa forma, quando guardamos o queijo mussarela de forma errada na geladeira, ele começa a endurecer e até criar mofo.

Só que dessa vez encontramos um tutorial ensinando um truque que vai te ajudar bastante a melhorar a forma como você guarda esse item na geladeira da sua casa.

O jeito certo de guardar o queijo mussarela na geladeira para ele não grudar

O perfil no Instagram do @Cledsoncostaa trouxe uma solução caseira simples e barata que viralizou nas redes sociais.

Assim, o tutorial tem ajudado bastante a manter a mussarela em boas condições de consumo por mais tempo na geladeira.

No vídeo postado, ele pega um garfo comum, um pote de sorvete ou com uma divisória para acomodar o queijo e revela o truque. O tutorial ensina a pegar a fatia de mussarela, enrolar ela com o garfo e acomodar delicadamente no espaço do recipiente.

Logo em seguida, você vai tampar o pote e colocar as fatias de volta na geladeira. A mussarela enrolada evita que as fatias juntem umidade e comecem a perder a qualidade. Vai demorar bastante para que ela endureça ou comece a ficar imprópria para consumo.

Confira o vídeo completo com o tutorial para guardar o queijo:

