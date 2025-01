Saneago anuncia serviços de limpeza de reservatório em Anápolis nesta segunda-feira (20); veja bairros que poderão ficar sem água

Execução do serviço está marcada para ser realizada das 07h30 às 13h30

Da Redação - 19 de janeiro de 2025

Interrupção deverá afetar diversos bairros .(Foto: Agência Brasil/EBC)

Equipes técnicas da Saneago realizarão, nesta segunda-feira (20), manutenção para limpeza e desinfecção de reservatórios em Anápolis.

A execução do serviço está marcada para ser realizada das 07h30 às 13h30, afetando o abastecimento.

Segundo a Saneago, o fornecimento de água será normalizado gradualmente no decorrer do dia, após a conclusão dos trabalhos.

Mais de 80 bairros de Anápolis serão afetados durante o dia. Saiba quais.

Adriana Parque, Alto da Bela Vista, Alvorada, Anápolis City, Anexo Itamaraty, Antônio Fernandes, Bairro de Lourdes, Batista, Boa Vista, Bom Sucesso, Bom Sucesso II, Chácaras Americanas, Chácaras Colorado, Cidade Jardim, Cidade Universitária, Condomínio Residencial Belas Artes, Condomínio Residencial Grand Trianon, Conjunto Iapc, Conjunto Mirage, Conjunto Villa Verde, Estância Vale das Brisas, Itamaraty – 1ª Etapa, Itamaraty – 2ª Etapa, Itamaraty – 3ª Etapa e Itamaraty – 4ª Etapa.

Também serão afetados o Jardim Alexandrina, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Ana Paula, Jardim Arco Verde, Jardim Bandeirantes, Jardim das Américas, Jardim das Américas – 3ª Etapa, Jardim dos Ipês, Jardim Eldorado, Jardim Europa, Jardim Flor de Liz, Jardim Ibirapuera, Jardim Palmares, Jardim Progresso, Jardim Santa Cecília, Jardim Santana, Jardim Suíço, Jardim Vera Cruz, Jardim Village, Jk, Jundiaí, Loteamento Novo Jundiaí, Loteamento Vila Sul, Maracanã, Maracanãzinho, Nossa Senhora Aparecida, Nova Capital, Nova Vila, Parque Brasília, Parque das Nações, Parque dos Pirineus e Parque Iracema.

A lista ainda conta com o Parque Residencial Ander, Parque São Jerônimo, Prive Lírios do Campo, Recanto do Sol, Residencial Alphaville, Residencial Américas, Residencial Araguaia, Residencial Araujoville, Residencial Ayrton Senna, Residencial Buritis, Residencial Cerejeiras I, Residencial Cerejeiras II, Residencial das Rosas, Residencial Dom Emanoel, Residencial Dom Felipe, Residencial Flamboyant, Residencial Gabriela, Residencial Jandaia, Residencial Jardins do Lago, Residencial Monica Braga, Residencial Palmeiras, Residencial San Marco, Residencial Santa Cruz, Residencial Vale dos Pirineus, Residencial Veneza, Residencial Villa Bella, Residencial Virginia Correa, São Carlos, São Joaquim, São Lourenço, Setor Bouganville, Setor Central, Setor das Bandeiras, Setor Escala, Setor Escala II, Setor Santa Clara, Setor Tropical, Summerville, Vila Dom Bosco, Vila dos Oficiais, Vila Formosa, Vila Harmonia, Vila Jaiara, Vila Jussara, Vila Nossa Senhora da Conceição, Vila Nova Jaiara, Vila Santa Helena, Vila Santa Isabel, Vila Santana, Vila São João e Vila São José.