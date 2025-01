Empresa anapolina de fogos de artifício ganha destaque no maior evento de luzes do país e vídeos são impressionantes

39ª edição do Natal Luz de Gramado encerrou no último domingo (19) e Loja Cienfuegos tem sido reconhecida nacionalmente

Gabriella Licia - 20 de janeiro de 2025

Empresa ‘Cienfuegos’ é anapolina e recebeu destaque nacional por fogos de artifício. (Foto: Reprodução)

No último domingo (19), chegou ao fim a 39ª edição do Natal Luz de Gramado – o maior evento de luzes e cores do Brasil.

O espetáculo, que se consolidou como um dos mais emblemáticos do país, transformou a charmosa cidade da Serra Gaúcha em um verdadeiro palco de magia natalina, atraindo milhares de turistas de todas as regiões do Brasil para assistir o show de luzes.

Com uma programação recheada de atrações que celebram o espírito de Natal, o evento se espalhou por diversos pontos de Gramado, encantando adultos e crianças com uma combinação única de arte, cultura e tecnologia. Entre as atrações mais aguardadas, o espetáculo “Nativitaten” se destacou ao transformar o lago do Serra Park em um cenário de sonho.

Esse musical natalino é um show à parte, mesclando luzes vibrantes, fogos de artifício e uma trilha sonora emocionante que proporciona uma experiência inesquecível aos visitantes.

Um detalhe curioso e que merece destaque é a participação de uma empresa anapolina na realização deste belíssimo espetáculo. Pelo segundo ano consecutivo, a @fogoscienfuegos foi responsável por um show piromusical deslumbrante, que iluminou os céus de Gramado durante as 25 apresentações ao longo dos três meses de duração do evento.

Cada apresentação foi cuidadosamente planejada para sincronizar luzes, música e fogos de artifício, criando uma harmonia perfeita que emocionou o público presente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Loja Cienfuegos | Fogos de Artifício (@fogoscienfuegos)

O Natal Luz de Gramado é uma prova viva de como a cultura e a arte podem transformar uma cidade em um destino turístico de renome internacional.

Em sua 39ª edição, o evento reafirmou seu status como um marco no calendário de celebrações brasileiras, trazendo alegria, encanto e muitas lembranças para aqueles que têm a sorte de vivê-lo. Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no perfil oficial @natalluzoficial.