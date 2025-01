Homem que fugiu para a Itália após matar dono de açougue em Anápolis é condenado a mais de 20 anos de prisão

Criminoso deixou cair um coldre de arma de fogo no local do crime, o que possibilitou análise do material genético

Davi Galvão - 20 de janeiro de 2025

Imagem mostra entrada do Mercado Municipal de Anápolis, local onde ocorreu o crime. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Renan Junio da Silva Brito foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão, além de 11 dias-multa, pelo latrocínio de Ademir Nunes, conforme denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO).

O crime ocorreu no mercado municipal de Anápolis, em 2016, porém o réu passou mais de sete anos foragido e foi encontrado na Itália após fugir do país, sendo capturado pelas autoridades europeias no dia 26 de outubro de 2023.

A denúncia foi apresentada em 2019 pela promotora de Justiça Ana Paula Ferreira Gomes. Segundo a acusação, por volta das 6h40 do dia 18 de fevereiro de 2016, Renan e um cúmplice não identificado anunciaram um assalto.

Durante a ação, Ademir, proprietário de um conhecido açougue no Mercado Municipal de Anápolis, foi morto com um tiro na cabeça. No local do crime, Renan deixou cair um coldre de arma de fogo, que foi periciada e teve a identidade do dono confirmada através de material genético comparado ao do filho biológico.

Nas alegações finais, apresentadas em 15 de outubro de 2024 pela promotora Gabriela Paula de Castro, foi ressaltada a existência de provas suficientes que apontavam para a autoria do crime.

A sentença foi proferida pela juíza Edna Maria Ramos da Hora em 21 de novembro de 2024, confirmando a condenação de Renan pelo latrocínio.