Os maiores mitos sobre a carne de porco que fazem muitas pessoas deixar de comer essa carne

Vamos esclarecer de vez algumas informações que você ouve por aí

Magno Oliver - 20 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

A carne de porco é incrivelmente macia, suculenta e um dos cortes mais consumidos nos lares brasileiros.

Assim, ela é a queridinha dos churrascos, receitas de fim de ano e pratos especiais para momentos com quem amamos.

Porém, em meio a tantas receitas e preparos, existem muitas mentiras e mitos que criam por aí sobre a carne de porco. Hoje vamos desmentir!

01. “Carne suína não é um corte nobre”

Os cortes de carne suína possuem algumas partes nobres que são macias, saborosas, bem suculentas e com muito sabor. Um exemplo conhecido é a picanha suína, um corte versátil que pode ser feito na churrasqueira ou forno.

02. “Carne suína transmite doenças”

Antigamente, por conta da alimentação dos porcos com restos de alimentos e criação em situações precárias, a carne suína chegava à mesa do consumidor com uma procedência duvidosa.

Atualmente, tudo mudou, pois os frigoríficos possuem rigoroso processo de higienização de ambiente e dieta equilibrada e rica em nutrientes para cada fase de crescimento. Tudo com as mais exigentes normas sanitárias.

03. “Carne suína precisa ser muito bem passada”

Hoje em dia algumas pessoas ainda cultivam o hábito de deixar a carne de porco muito tempo no fogo por acreditarem que todas as bactérias serão eliminadas. A carne suína, quando bem passada, perde toda a sua suculência e sabor. O importante é sempre verificar a procedência e seguir todos os processos de higienização e preparo de carne. Não consuma ela crua.

04. “Carne de porco não tem vitaminas e nem nutrientes”

Além de ser uma carne com alto índice de popularidade, sabor diferenciado e variedade de cortes, ela contém vitaminas, proteínas e minerais. Assim, esse corte contém vitaminas A e B, selênio, zinco e ferro. Também ajuda no sistema cognitivo, psicomotor e estrutural.

05. “Carne de porco tem muita gordura”

Antigamente, os porcos para abate recebiam alimentação fraca, de baixa qualidade e isso gerava um alto índice de gordura em seus produtos finais para venda. Porém, com as novas tecnologias e processos sanitários, agora a carne suína vem com um índice bem baixo de gordura em seus cortes.

06. “Só a linguiça de porco que fica boa no churrasco”

Por fim, nada disso. A linguiça suína não pode faltar no churrasco, entretanto, outras peças ganharam destaque no cenário. Hoje em dia cortes como pancetta, costelinha, picanha suína e pernil, por exemplo, caíram no gosto dos amantes de churrasco. O resultado fica incrível.

