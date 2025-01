Últimos dias para se inscrever em concurso público com salários de até R$ 8 mil e vagas para vários níveis de formação

Diversas áreas são contempladas pelo processo seletivo, que conta com mais de 40 vagas efetivas

Natália Sezil - 20 de janeiro de 2025

Pessoa fazendo prova em Concurso Público. (Foto: Divulgação/Agência Gov)

O prazo de inscrições para o concurso público realizado pela Prefeitura de Cromínia, no Sul goiano, está chegando ao fim. O processo seletivo busca preencher 41 vagas efetivas em diversas áreas, com salários que podem chegar a R$ 8 mil.

Interessados podem se inscrever até terça-feira (21), pelo site da instituição organizadora do certame. A taxa varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo pretendido: é de R$ 70 para nível fundamental incompleto e completo, R$ 90 para cargos de nível médio, e R$ 120 para nível superior.

Profissionais aprovados em diversas áreas deverão cumprir jornada de trabalho que varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal entre R$ 1.412 e R$ 8 mil.

Os cargos incluem motorista, auxiliar de saúde bucal, eletricista de instalações, além de agente de endemias, biomédico, professor, técnico de enfermagem, entre outros. Também há formação de cadastro reserva.

O processo seletivo acontece por meio de prova objetiva, prevista para o dia 23 de março. O cargo de professor também pede uma prova de títulos. O resultado final deve ser publicado em 12 de junho.

A vigência do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Detalhes como o conteúdo programático da avaliação e outras informações podem ser conferidas no edital.