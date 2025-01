Torcedores do Anápolis Futebol Clube relembram final narrada por Léo Batista

Na época, era disputada uma final do Goianão, com o primeiro jogo sendo realizado no estádio Jonas Duarte

Samuel Leão - 21 de janeiro de 2025

Léo Batista foi homenageado pelo Galo. (Foto: Reprodução)

Em homenagem ao falecimento do comentarista e narrador João Baptista Bellinaso Neto, também conhecido como Léo Batista, uma página de torcedores do Anápolis Futebol Clube publicou o vídeo de um jogo do próprio time, narrado por ele. O registro resgatou memórias do futebol goiano.

Na época, era disputada uma final do Goianão, entre o Galo e o Vila Nova (o qual o jornalista chama erroneamente de Goiás), com o primeiro jogo sendo realizado no estádio Jonas Duarte. As imagens mostram o estádio lotado, com arquibancadas pontilhadas de torcedores alvoroçados.

O anel lateral, recém-construído, ainda não existia, de modo que um dos lados do campo era aberto e o público assistia do chão. Durante a final, o time da casa conseguiu marcar um gol, em um cruzamento pego em cheio pelo atacante.

A bola entrou no ângulo, sem chances para o goleiro. Apesar da tensão, por ser um jogo de decisão, o Anápolis conseguiu manter o resultado e levou a vitória, de modo que precisava apenas de um empate, fora de casa, para garantir o título.

Na legenda da publicação, feita pela página Sou Anápolis FC no X, antigo Twitter, o jornalista esportivo foi lembrado com carinho: “o jornalismo esportivo perdeu um de seus ícones, o saudoso Léo Batista. Impossível não lembrar do momento esportivo em que Léo Batista narrava os gols da rodada. Descanse em paz, João Baptista Bellinaso Neto”.

Léo Batista morreu no último domingo (19), aos 92 anos, e enfrentava um tumor no pâncreas, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rios D’Or, no Rio de Janeiro.