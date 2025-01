Cinema terá sessão gratuita nesta semana com filme rodado em Anápolis

Produção é baseada em histórias reais vivenciadas por roteirista da cidade, em 12 anos como agente comunitário de saúde

Natália Sezil - 21 de janeiro de 2025

Filme foi feito pela Velejo Filmes, produtora de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Um curta-metragem produzido em Anápolis ganha as telas dos cinemas da cidade na próxima quinta (23) e sexta-feira (24), com histórias essencialmente anapolinas exibidas em sessões gratuitas.

“Feliz aniversário, Cida” é um filme da produtora de Anápolis Velejo Filmes que traz à tona 12 anos de experiências reais vividas pelo roteirista Daniel Duarte, atuando como agente comunitário de saúde por mais de uma década.

O filme foi rodado em Anápolis com elenco majoritariamente composto por artistas da cidade, sob direção de Matheus Leandro. O projeto estreia nesta quinta-feira (23) no Cine Prime, no Anashopping, às 20h.

Essa primeira sessão também conta com um bate-papo com o diretor e o elenco do filme, abordando as temáticas tratadas e o processo criativo. A segunda sessão é às 21h, que inclui audiodescrição e intérprete de Libras. Para assistir, basta retirar ingresso pelo Sympla.

Além disso, duas sessões extras acontecem na sexta-feira (24) no Cine Sibasolly, cinema público da cidade na Praça Bom Jesus. Os horários são os mesmos: a primeira exibição é às 20h, enquanto a segunda, com audiodescrição e Libras, começa às 21h.

O projeto tem financiamento da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizada pela Prefeitura de Anápolis por meio da Secretaria de Integração Social.

Confira a sinopse:

“Feliz Aniversário, Cida” mergulha nas complexas relações familiares. A trama acompanha Samuel, um cuidador dedicado que precisa equilibrar seu trabalho como chapa em uma loja de materiais de construção e os cuidados com sua avó doente, que o criou. Durante o aniversário dela, Samuel enfrenta o desafio de se reconciliar com sua mãe ausente, marcada por circunstâncias além de seu controle. O filme aborda a fragilidade da condição humana, a impotência diante de certas situações e a importância de estar presente.