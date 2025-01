Prefeitura de Anápolis altera calendário e anuncia nova data para início do ano letivo na rede municipal; confira

De acordo com Secretaria de Educação, ajuste acontece devido a força-tarefa para ampliar vagas e adquirir uniformes e kits escolares

Natália Sezil - 21 de janeiro de 2025

Imagem mostra alunos e professores da rede municipal de ensino. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis anunciou, nesta terça-feira (21), uma alteração no calendário da rede municipal de ensino. Diante disso, o ano letivo nas escolas e CMEIs municipais começa na próxima segunda-feira (27).

A Secretaria Municipal de Educação explicou que a mudança acontece devido à força-tarefa realizada durante os primeiros dias da nova gestão para ampliar vagas e adquirir uniformes e kits escolares.

A pasta também informou que executa, esta semana, o processamento de 1 mil novas vagas que atendam aos pais que ficaram na lista de espera.

A expectativa é de que a distribuição dos kits de materiais escolares individuais sejam entregues na próxima semana, enquanto a previsão para recebimento dos uniformes é de até o próximo mês.

Além disso, a pasta ressaltou, mais uma vez, que as unidades de ensino não podem pedir listas de materiais para os pais, uma vez que também enviará recursos para a compra dos itens de uso coletivo.

Secretária de Educação, Adriana Rocha compartilhou que as expectativas para o ano letivo são boas. “A equipe da rede municipal é de excelência e é com essa equipe que a gente conta para fazer um trabalho de educação de qualidade no município”, afirmou.