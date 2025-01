Escolas municipais de Anápolis não podem pedir material escolar a alunos

Kits escolares devem ser entregues pela Prefeitura para evitar que pais tenham gastos no início do ano letivo

Natália Sezil - 19 de janeiro de 2025

Lista de materiais escolares. (Foto: Divulgação)

Segundo orientação da Secretaria Municipal de Educação de Anápolis, unidades de ensino da rede pública municipal não devem solicitar materiais escolares aos alunos em 2025.

Listas de materiais têm sido entregues a pais e responsáveis desde novembro do ano passado, com a presença de itens, inclusive, que não seriam de uso individual do estudante, mas da escola como um todo.

A ação foi reprovada pela secretária de Educação, Adriana Rocha, e pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), que têm se dedicado à compra de uniformes e kit escolar.

“Se estamos falando de educação pública, nenhuma família deve ser obrigada a custear despesas que o poder público tem que bancar”, afirmou o prefeito.

De acordo com a secretária, o pedido dos itens aos responsáveis tem sido justificado por diretores com a alegação de que a ajuda recebida pelo município em 2024 não foi suficiente, de modo que ficaram sem material durante o ano.

Agora, os kits escolares devem ser entregues pela Prefeitura para evitar que os pais tenham gastos neste início de ano letivo.